Verdi, per i lettori è il migliore in campo di Torino-Brescia

Una traversa, un gol sfiorato nel primo tempo, la rete dell’1-1: Simone Verdi ha messo il suo timbro su Torino-Brescia come mai aveva fatto in questa stagione. Quella di mercoledì sera è stata senza ombra di dubbio la sua migliore prestazione e anche i lettori di Toro.it sembrano concordare a pieno con questa analisi. Il 73% di chi ha partecipato al sondaggio lanciato sulla nostra homepage, infatti, ha eletto proprio Verdi come il migliore in campo. Dietro l’attaccante, ci sono poi il centrocampista Meité che ha ottenuto il 17% delle preferenze e il Gallo Belotti con l’8%. A chiudere, invece, troviamo Lyanco e Ansaldi.

Simone Verdi esulta