Belotti-Zaza: contro il Parma i lettori punterebbero sull'attacco a due - Toro.it

Sondaggio / Il 43% dei votanti punterebbe su Belotti e Zaza per Torino-Parma: la coppia d’attacco è nei piani di Longo

Belotti con Zaza, per un Torino a due punte. E’ questa l’opzione che lettrici e lettori preferirebbero per l’attacco granata in vista della sfida contro il Parma, 25^ giornata di Serie A 2019/2020. Nel sondaggio proposto su Toro.it vi avevamo domandato quale fosse la migliore soluzione tattica per lo schieramento offensivo. E il consiglio a Longo è arrivato chiaro: il 43% dei votanti punterebbe sulle due punte. Il tridente con il Gallo, Verdi e Berenguer si ferma al 20%, mentre al 17% c’è la pista Edera-Belotti-Verdi. Più staccate le coppie Belotti-Verdi (13%) e Belotti-Edera (7%).