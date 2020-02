Quale attacco vorreste contro il Parma?

Sondaggio / Tutto pronto per Torino-Parma: Longo per ora ha scelto sempre il tridente in attacco. Voi chi vorreste che schierasse?

Tutto pronto o quasi per la sfida tra Torino e Parma in programma per domenica 23 febbraio alle ore 15.00 al Grande Torino. E’ la terza partita per Moreno Longo alla guida del club granata, che deve risollevarsi da 5 sconfitte consecutive e cercare la salvezza. Contro la Sampdoria ha schierato la squadra con il 3-4-3 con Berenguer e Verdi ai lati di Belotti, pedina inamovibile del reparto offensivo granata. Con il Milan ha optato per un attacco a due punte con Edera al fianco del Gallo.

Torino: quale attacco contro il Parma?

Ora che sono stati pienamente recuperati sia Zaza che Verdi, vi chiediamo: che attacco vorreste vedere contro il Parma? Preferireste un attacco con due punte, con uno tra Verdi, Zaza e Edera al fianco di Belotti, o un tridente? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio che potete trovare nella colonna di destra dell’home page di Toro.it.