Torino, sondaggio: i lettori vogliono la difesa a 4 contro il Milan

Sondaggio / La maggioranza dei lettori vorrebbe un ritorno alla difesa a 4 contro il Milan. Il 3-4-3 è il modulo che piace meno

La prima partita di Longo sulla panchina del Torino non è andata secondo i piani. Dopo un primo vantaggio, il Toro si è fatto rimontare, permettendo alla Sampdoria di ribaltare il risultato e portare a casa i 3 punti. Il poco tempo intercorso tra la nomina del nuovo tecnico e la partita non ha di certo aiutato, facendo assimilare solamente una minima parte dei meccanismi e del gioco scelti da Longo. Il lavoro da fare è quindi ancora tanto, soprattutto per trovare la giusta quadra anche dal punto di vista del modulo. Al Filadelfia sono state fatte diverse prove per testare quello più funzionale ai giocatori a disposizione e nella maggior parte dei casi si è scelto di adottare una difesa a 3. I lettori Toro.it vorrebbero però vedere la squadra schierata con la difesa a quattro.

Toro, i lettori bocciano il 3-4-3

Nel nostro sondaggio abbiamo chiesto quale modulo preferireste vedere contro il Milan: il 3-4-3 è stato votato solamente dal 9%, il 3-5-2 invece dal 30%. Ad avere maggior successo è stata l’ipotesi di uno schieramento con la linea difensiva a quattro: ipotesi che è piaciuta al 61% dei partecipanti al nostro sondaggio.