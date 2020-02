Con che modulo giochereste contro il Milan? - Toro.it

Sondaggio / Milan-Torino si avvicina: che atteggiamento tattico scegliereste per affrontarla? Longo lavora sulla difesa a tre, ma la linea a quattro…

3-4-3 come contro la Sampdoria, 3-5-2 con una seconda punta al fianco del Gallo o passaggio alla difesa a quattro. Le tre opzioni tattiche che ha in testa Moreno Longo sono pressapoco queste. E in vista di Milan-Torino chiediamo a voi, lettrici e lettori di Toro.it, quale scegliereste per affrontare la sfida contro i rossoneri, in programma lunedì 17 febbraio alle 20.45. Al Filadelfia le prove si sono ancora concentrate sulla difesa a tre, ma linea a quattro è nei piani per il prossimo futuro. Accelerereste la sua messa a punto? Potete votare nella home page del sito, in basso a destra nella sezione “Sondaggio”.