Torino, la Serie B è un rischio concreto: i lettori la temono

Sondaggio / La Serie B non è solo un lontano rischio ma un pericolo concreto: per i lettori esiste la retrocessione del Torino è possibile

Il Torino rischia seriamente la retrocessione in Serie B. Questo almeno è il pensiero dei lettori di Toro.it, dopo un inizio 2020 da cancellare. Nessun punto ancora conquistato e tredicesima posizione in classifica per il Torino che cerca con Longo di risollevarsi. Ma non sarà semplice. I dubbi sulla squadra granata nei tifosi ormai ci sono: altrimenti il 76% dei lettori non avrebbe detto di “si”, nel nostro sondaggio, alla possibilità concreta di vedere il Torino scivolare verso posizioni di classifica che aprono le porte della retrocessione. Soltanto il 24% non vuole pensare a questa possibilità.