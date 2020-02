Pensate che il Torino rischi realmente di retrocedere in B? - Toro.it

Sondaggio / Zero punti nel girone di ritorno, una condizione fisica pessima e una rosa ridotta all’osso: il Torino rischia la serie B?

Quattro sconfitte consecutive in campionato (a cui si aggiunge quella contro il Milan in Coppa Italia), nessun punto nel girone di ritorno, una condizione fisica e mentale da ritrovare, una rosa numericamente ridotto all’osso dopo le scelte fatte nel mercato di gennaio: tutti questi fattori insieme servono a spiegare l’evidente crisi del Torino. Al momento la squadra di Moreno Longo è tredicesima in classifica e ha otto punti di vantaggio sul Genoa, terzultimo. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: secondo voi la formazione granata rischia realmente di retrocedere in serie B? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio che potete trovare nella colonna di destra dell’home page di Toro.it.