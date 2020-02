Sondaggio / Convince (quasi) tutti il ritorno a “casa” di Moreno Longo come allenatore del Torino che riceve l’89% delle approvazioni

Un plebiscito, Moreno Longo convince l’89% dei lettori riguardo la sua designazione come nuovo allenatore del Torino al posto di Walter Mazzarri. Un ritorno “a casa” da parte di un figlio del Toro che adesso siede sul posto più importante e che sabato sera già sarà alla prova del campo. Onori e oneri per Longo che ha la fiducia della piazza come già si era potuto vedere e verificare alla prima apparizione al Filadelfia – di nuovo aperto – con 1000 tifosi all’allenamento dei granata. Rimane comunque una piccola parte di lettori (l’11%) che avrebbe preferito un allenatore diverso dall’ex numero uno della Primavera granata campione d’Italia.