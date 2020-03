Il Torino riuscirà a salvarsi o retrocederà? - Toro.it

Sondaggio / Contro il Napoli è arrivata la sesta sconfitta consecutiva, riuscirà il Torino a risollevarsi e a evitare la retrocessione in B?

Ora sono sei le sconfitte consecutive in campionato per il Torino che nel girone di ritorno ha sempre perso. In questo arco temporale la zona retrocessione si è avvicinata sempre più tanto che ora fa davvero paura. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: riuscirà la squadra granata a salvarsi o pensate che retrocederà in serie B? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio che potete trovare nella colonna di destra dell’home page di Toro.it.