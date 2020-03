Toro, vince il pessimismo: i lettori non credono alla salvezza

Sondaggio / I nostri lettori temono concretamente la Serie B. La maggioranza pensa che questo Toro non riuscirà a salvarsi

Torna a regnare il pessimismo in casa Toro. La sconfitta con il Napoli, sesta consecutiva, ha decretato il premanere di una profonda crisi, che affligge i granata da diverso tempo. Nonstante lo sprint iniziale, il Toro si è poi subito spento, permettendo un primo vantaggio ai partenopei, che hanno poi raddoppiato nel secondo tempo. A poco è servito il tentativo trasformato in gol da Edera nel finale. La zona retrocessione si è quindi avvicinata ulteriormente: i granata sono scesi di un’ulteriore posizione, finendo quindicesimi dietro all’Udinese. Il Genoa resta ancora a -5, ma il pericolo della retrocessione diventa sempre più concreto.

Toro, il 53% dei lettori pensa alla retrocessione

Il popolo granata teme una ricaduta come nella stagione 2008-2009, al temrine della quale, il club torinese si ritrovò in Serie B. La maggioranza dei nostri lettori, alla domanda sulle possibilità di salvezza del Torino, ha votato che non ce la farà: il 53% per l’esattezza pensa alla retrocessione. Il restante 47% invece resta ottimista e crede che Longo potrà aiutare i suoi a trovare la luce in fondo al tunnel. Il tecnico granata intanto si è preso le proprie responsabilità e cercherà di far entrare nella testa dei giocatori l’obiettivo stagionale decisamente ridimensionato rispetto al passato: obiettivo cambiato a stagione in corso, cosa questa che rende il percorso più difficile.