Longo avvisa (ancora): il rischio B è concreto. Toro, sai lottare?

L’obiettivo salvezza fatica a entrare nella testa dei calciatori. Longo: “Non dobbiamo avere paura”. Ma il Torino non combatte, nemmeno al San Paolo

Non ha esitato un secondo, Moreno Longo, davanti alla domanda su quanto incida la testa sul momento di grave crisi che affligge il suo Torino: “E’ l’aspetto preponderante”. Lo ha detto sin dal suo arrivo sulla panchina granata, ormai quasi un mese fa. Ai calciatori, con pochissime eccezioni, mancano grinta e fame: i sei k.o. consecutivi lo hanno raccontato di volta in volta in maniera più plastica. Il problema arriva mettendo insieme prestazioni e classifica. La retrocessione in B è una chimera guardando il distacco dalle concorrenti (+5 sulla zona rossa), ma si fa possibilità concreta dando uno sguardo ai numeri. Ne scegliamo alcuni: il Toro, considerando solo le ultime sei giornate, sarebbe ultimo in classifica con zero punti e nello stesso lasso di tempo ha subito 19 gol mettendone a segno solo 3.

Paura, poca serenità: Torino prigioniero dei suoi limiti

Nemmeno il cambio in panchina, con l’addio di Mazzarri, ha fin qui dato la scossa a Belotti e compagni. Prigionieri di sentimenti negativi ma poco decifrabili da un occhio esterno. C’è sicuramente una buona dose di paura, parola che anche Longo ha utilizzato nella pancia del San Paolo: “Non dobbiamo avere paura, altrimenti diventa tutto più difficile”. Perché già si deve fare i conti con un obiettivo radicalmente mutato.

Iniziato con la spinta dell’Europa League, il campionato ha prima dato al Toro l’illusione della tranquillità e ora lo ha cacciato nell’incubo della lotta salvezza. Locuzione infelice, quest’ultima, se riferita a un Torino che pare aver perso la verve e le idee necessarie per affrontare un mini-torneo con Udinese, Lecce, Samp e Genoa nel quale parte favorito a livello di punti e rosa, ma non per le qualità mentali.

“Lotta salvezza”: ma il Toro sa ancora lottare?

Questa squadra sa lottare? Al San Paolo, come a San Siro, ma come anche a Lecce, la risposta è venuta spontanea: no. Non sono bastati, a Fuorigrotta, cinque minuti di illusoria vitalità. I granata si sono spenti, hanno lasciato campo al Napoli. Rinunciando, di fatto, a partecipare alla contesa.

“Quando l’obiettivo cambia non è facile, starà a me inculcarlo nella testa dei giocatori per farci trovare pronti nelle partite che conteranno”: Longo si è assunto le sue responsabilità. Ma la svolta vera dovrà arrivare dallo spogliatoio. Timidi segnali non bastano più: ora serve una svolta radicale. L’obiettivo è cambiato, la squadra si adegui.