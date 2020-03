Nkoulou torna in Nazionale dopo tre anni

Il giocatore convinto a tornare dopo aver detto addio alla Nazionale del Camerun con la vittoria della Coppa d’Africa 2017: è tra i 33 convocati

Di nuovo convocato, dopo tre anni. Nicolas Nkoulou torna a vestire la maglia del Camerun e la chiamata del Ct arriva a tre mesi da quell’incontro, lo scorso dicembre, tra il Ministro dello Sport del Camerun, Kombi Mouelle, e il difensore granata. Un incontro durante il quale il ministro aveva cercato di convincere Nkoulou a rivedere la sua decisione di lasciare la Nazionale. Dopo la Coppa d’Africa vinta nel 2017 da capitano, sembrava infatti che la storia tra la Nazionale e Nkoulou fosse chiusa: invece, in vista della Coppa d’Africa 2021 in programma proprio in Camerun, il giocatore è stato convocato per il doppio match di qualificazione col Mozambico in programma il 26 e il 30 marzo prossimo.