Longo: “C’è rabbia e delusione. Le due punte? Non le boccio ma…”

Le parole di Moreno Longo dopo Napoli-Torino

Sesta sconfitta consecutiva per il Toro di Longo che commenta così la prestazione dei granata al San Paolo contro il Napoli: “Abbiamo commesso tantissimi errori a livello tecnico una volta riconquistata la palla. Non puoi ridare la palla al Napoli continuamente, questo non allentava mai la loro pressione, ci costringevano a difenderci. Una volta conquistata palla sarebbe servito coraggio e personalità, dopo l’impatto molto positivo questo è venuto meno e lo abbiamo pagato, succede se trovi una squadra con tanta qualità”. Sulla classifica “Lo stato d’animo è di rabbia e delusione, lo dico da quando sono arrivato, con la Samp una vittoria ci avrebbe permesso di invertire subito il trend, dalla partita dopo ho riportato tutti alla realtà e ai cinque punti sulla salvezza. Bisogna combattere su ogni campo, calandoci nei panni di chi lotta per la salvezza. E quando l’obiettivo cambia non è facile, starà a me inculcarlo nella testa dei giocatori per farci trovare pronti nelle partite che conteranno”.

“Stiamo lavorando sulla soluzione con i due attaccanti ma serve disponibilità importante da parte loro, non possiamo permetterci due giocatori oltre la palla in fase di non possesso. E se non ci fosse questa disponibilità vuol dire che non possiamo sostenere questa situazione, dobbiamo pensare ad altre soluzioni. Ci stiamo lavorando da una settimana, dieci giorni, non voglio dare una bocciatura oggi, definitiva, ma se dobbiamo lavorare con i due attaccanti allora dobbiamo lavorare in modo diverso”. Sull’aspetto mentale: “Credo sia preponderante, è palese il fatto che siamo in difficoltà dal punto di vista mentale, abbiamo approcciato bene ma ripeto preso il pallone non possiamo perderlo di nuovo. Non dobbiamo nasconderci, non dobbiamo avere paura altrimenti poi diventa tutto più difficile”.