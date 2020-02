Le pagelle di Napoli-Torino: centrocampo non pervenuto, Edera entra e segna

Il Toro dura un paio di minuti, poi si spegne: nessun rifornimento alle punte, Edera nel finale la riapre ma troppo tardi. Le pagelle di Napoli-Torino

SIRIGU 7: ha raggiunto oggi le cento parate in Serie A. Chiaro indizio di quanto il portiere, anche stasera, sia stato determinante per i granata. Si supera su Milik e chiude anche Insigne nel primo tempo e nella ripresa tiene aperta la partita dicendo no a Di Lorenzo.

IZZO 5.5: rientra dopo la squalifica contro la sua ex squadra. Qualche buona chiusura e un paio di iniziative spingendosi in avanti, non ancora quello che ci si aspetta da lui visto il rendimento della scorsa stagione.

NKOULOU 5.5: in una sfida giocata quasi solo dal Napoli, il lavoro chiesto alla difesa è enorme. Qua e là riesce ad evitare guai più grossi, ma la retroguardia balla parecchio anche stasera.

BREMER 5: vince il ballottaggio con Lyanco per un posto nel terzetto con Izzo e Nkoulou però poi perde Manolas in occasione del gol del vantaggio del Napoli