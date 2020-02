De Silvestri: "Siamo amareggiati, ma dobbiamo restare uniti" - Toro.it

Al termine di Napoli-Torino 2-1, Lorenzo De Silvestri ha commentato l’ennesima sconfitta della squadra in questo campionato

Dopo il tecnico Moreno Longo, anche Lorenzo De Silvestri ha commentato la sconfitta (la sesta consecutiva della squadra granata in questo campionato) subita dal Torino al San Paolo. “Siamo amareggiati per questa sconfitta, ci tenevamo a tornare da questa trasferta con dei punti importanti per la nostra classifica e per il morale – ha dichiarato il terzino granata – Ora è fondamentale lavorare al meglio questa settimana per preparare la sfida di sabato prossimo contro l’Udinese. Dobbiamo rimanere uniti per uscire al più presto da questo momento di difficoltà”.