Gattuso: "Del Toro avevo paura. Infastidito per il gol preso" - Toro.it

Le parole del tecnico del Napoli Gennaro Gattuso nella conferenza stampa postpartita dopo la vittoria contro il Torino al San Paolo

E’ un Gennaro Gattuso soddisfatto quello che in conferenza stampa commenta così la vittoria del suo Napoli contro il Torino: “La squadra ora sta migliorando per come tiene il campo, per come interpreta le partita. Bisogna continuare su questa strada. Non sappiamo partiti bene, ma la squadra mi è piaciuta molto. Non possiamo però permetterci l’atteggiamento degli ultimi cinque minuti, sono molto infastidito per il gol preso. Avevo tantissima paura di questa partita, invece siamo stati molto molto bravi. Dobbiamo dare peso alle palle che giochiamo, non essere superficiali. C’è un po’ di pigrizia. Questo è un qualcosa su cui possiamo migliorare”.

Gattuso: “Dobbiamo essere squadra fino alla fine”.

Gattuso ha parlato anche dei momenti difficili vissuti dalla sua squadra: “Migliorare la fase difensiva ci fa da dei vantaggi, più siamo corti più riusciamo a giocare, a essere aggressivi. Le problematiche ci sono, ma noi dobbiamo essere squadra fino in fondo. Io e i miei giocatori sappiamo quello che abbiamo rischiato, ci sono stati dei momenti che magari chi non vive lo spogliatoio non conosce. Quando dicevo che dovevamo arrivare a 40 punti ero serio. Ci allenavano pensando ad altro. Adesso dobbiamo essere squadra e poi a fine anno si vedrà la strada che prenderà ognuno”.