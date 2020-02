Primo tempo / Napoli-Torino 1-0: per ora decide Manolas - Toro.it

Il Torino parte forte, De Silvestri sfiora il gol, poi è solo Napoli: 1-0 all’intervallo per i partenopei grazie al colpo di testa al 19′ di Manolas

Zaza con Belotti in attacco, Verdi in panchina. Il Torino si presenta così al San Paolo per cercare di interrompere la striscia di cinque sconfitte consecutive in campionato. Il modulo scelto da Longo è il 3-5-2: a centrocampo torna titolare Baselli, mentre in difesa la novità è Bremer, preferito a Lyanco. Il Napoli risponde con un 4-3-3 con Politano, Milik e Insigne in attacco. Il Toro parte subito forte: Lukic ci prova con una mezza rovesciata che viene rimpallata da un avversario, poi De Silvestri, al 2′, non sfrutta un’uscita sciagurata di Ospina e si fa respingere da un difensore la conclusione a porta praticamente sguarnita. Con il passare dei minuti è però il Napoli a prendere il pallino del gioco e al 19′ passa in vantaggio: punizione dalla destra di Insigne, colpo di testa vincente di Milik. Il Torino non riesce a reagire e Insigne ha due buone occasioni (la prima grazie a un erroraccio di Ansaldi) per raddoppiare ma Sirigu è entrambe le volte bravo. Prima dell’intervallo un colpo di testa di Milik sbatte sulla parte superiore della traversa, con Sirigu che era però sulla traiettoria. Il primo tempo si chiude così sull’1-0 per il Napoli.