LIVE Napoli-Torino: formazioni UFFICIALI e prepartita in diretta - Toro.it

Napoli-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2019/2020: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo lo stop dovuto all’allarme coronavirus, il Torino torna in campo per affrontare un Napoli reduce dal pareggio, 1-1, contro il Barcellona in Champions League. La squadra granata di Moreno Longo è reduce dal ko di Milan contro la squadra di Pioli dello scorso 17 febbraio. Rinviata la sfida con il Parma, inizialmente prevista per domenica scorsa, il tecnico ha potuto recuperare tutti gli infortunati – ad eccezione di Millico – per la sfida di questa sera. Un’occasione da non sprecare per il Toro, che è reduce da cinque sconfitte di fila, sei considerata anche la sfida di Coppa Italia contro il Milan. Segui la diretta di Napoli-Torino su Toro.it.

Napoli-Torino: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI NAPOLI-TORINO

Ore 18.30 Poco più di due ore al fischio d’inizio di Napoli-Torino. C’è già movimento intorno allo stadio San Paolo, dove questa sera partenopei e granata si sfideranno nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Le squadre sono attese nell’ìmpianto intorno alle 19.15: i giocatori come di consueto faranno un sopralluogo sul terreno di gioco prima di rientrare negli spogliatoi e prepararsi per il riscaldamento.

Napoli-Torino: dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Napoli e Torino sarà visibile in streaming su Dazn1, il canale della piattaforma streaming che ogni settimana trasmette in diretta tre partite del campionato di Serie A.

Napoli-Torino: le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Zielinski, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Milik, Insigne. A disposizione: Meret, Karnezis, Demme, Allan, Mario Rui, Callejon, Lozano, Elmas, Luperto, Mertens, Ghoulam. Allenatore: Gattuso

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Lyanco, Singo, Edera, Berenguer, Meite, Verdi, Djidji, Aina, Adopo. Allenatore: Longo

Napoli-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 20.45