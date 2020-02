Bava: "Vogliamo chiudere dignitosamente la stagione" - Toro.it

Il ds del Torino Bava prima di Napoli-Torino: “Annata disgraziata. Dobbiamo dare di più, dobbiamo essere concentrati”

Dopo Armando Izzo, anche il ds Bava ha presentato Napoli-Torino: “E’ stata un’annata disgraziata ma noi stiamo lavorando, stiamo facendo di tutto e di più a partire dal sottoscritto fino all’ultimo di quelli che lavorano nel Torino. Proviamo a dare di più e per dare di più dobbiamo essere concentrati, lavorare giorno per giorno perchè siamo tutti consapevoli di dover fare qualcosa per finire almeno dignitosamente la stagione“.