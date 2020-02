Izzo: "Un vantaggio non aver giocato, stiamo conoscendo meglio Longo" - Toro.it

Napoli-Torino, parla Armando Izzo: “Stiamo conoscendo il mister. Insigne? Non l’ho sentito, penso solo a fare il risultato”

A pochi minuti dal fischio di inizio di Napoli-Torino è Armando Izzo a presentare la sfida: “Vantaggio non aver giocato? Sì, perché stiamo conoscendo bene il mister e che cosa vuole. Ora dobbiamo essere solo molto concentrati per fare bene”. Izzo è molto amico di Lorenzo Insigne ma ammette di non averlo sentito prima di questa delicatissima sfida. “Con Insigne? Non ci siamo sentiti, è una partita molto importante penso solo a fare il risultato poi magari ci sentiremo dopo”, ha concluso così il difensore del Torino, che torna dopo aver scontato una giornata di squalifica contro il Milan.