Le ultime dal San Paolo: Verdi in panchina, la sorpresa è Bremer - Toro.it

Napoli-Torino, le formazioni ufficiali: in attacco giocano Zaza e Belotti insieme, in difesa Longo preferisce Bremer a Lyanco

Come da previsioni, l’attacco del Torino al Napoli è composto dalla coppia Simone Zaza – Andrea Belotti. Moreno Longo sceglie il 3-5-2 come modulo, facendo accomodare almeno inizialmente Simone Verdi in panchina. La novità più grande nella formazione è però rappresentata da Gleison Bremer che in difesa è preferito a Lyanco. A centrocampo c’è Daniele Baselli dal primo minuto: sarà il numero 8 a dover aiutare i due attaccanti. La formazione partenopea risponde invece con un 4-3-3 con Politano, Milik e Insigne in attacco. In campo dal primo minuto anche l’ex granata Maksimovic.

Napoli-Torino: le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Zielinski, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Milik, Insigne. A disposizione: Meret, Karnezis, Demme, Allan, Mario Rui, Callejon, Lozano, Elmas, Luperto, Mertens, Ghoulam. Allenatore: Gattuso

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Lyanco, Singo, Edera, Berenguer, Meite, Verdi, Djidji, Aina, Adopo. Allenatore: Longo