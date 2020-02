Senza Mertens, che partirà dalla panchina, sarà Milik a prendere il posto in attacco al fianco di Insigne: ecco l’undici che affronterà il Toro

Ha recuperato Mertens, che tuttavia partirà dalla panchina, e potrà quasi in blocco confermare la squadra che ha pareggiato col Barcellona pochi giorni fa. Gattuso ha preparato la sfida col Toro cercando di azzerare per quanto possibile quello che il suo Napoli ha fatto martedì, fermando sul pareggio i blaugrana. Questo per evitare che la sfida venga presa sottogamba, il rischio maggiore per i partenopei. Come detto il tecnico manderà in campo dieci degli undici giocatori protagonisti martedì. In difesa, davanti ad Ospina, spazio dunque a Di Lorenzo, Manolas, all’ex Maksimovic e Mario Rui.

Milik al posto di Mertens

In mezzo al campo Gattuso conferma Fabian Ruiz, Demme e Zielinski, mentre qualcosa cambierà in attacco, visto che Mertens, recuperato in extremis, partirà dalla panchina.

La botta subita in Champions League sembrava difficile da assorbire in tempo per il Toro, ma il giocatore – che col gol al Barça ha eguagliato i gol di Hamsik – ha recuperato prima del previsto. Al suo posto, al fianco di Insigne, ci sarà Milik.

La probabile formazione del Napoli

Ecco l’undici probabile che sfiderà il Torino:

Probabile formazione Napoli (4-3-1-2): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejòn, Milik, Insigne. A disposizione: Meret, Karnezis, Luperto, Ghoulam, Hysaj, Allan, Lobotka, Elmas, Politano, Lozano, Mertens. Allenatore: Gattuso.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Koulibaly, Llorente, Younes, Malcuit