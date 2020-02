La probabile formazione del Torino: Longo pensa al tandem Zaza-Belotti, rischia Verdi - Toro.it

Probabile formazione Torino / In difesa confermato Lyanco al fianco di Nkoulou e di Izzo, che torna dopo la squalifica scontata contro il Milan

Simone Zaza e Andrea Belotti insieme dal primo minuto: Moreno Longo, sin dalla sua prima conferenza stampa da allenatore del Torino, ha sempre espresso il desiderio di giocare con i due attaccanti insieme. Non lo ha potuto fare contro la Sampdoria, vista l’indisponibilità del numero 11, lo ha in parte fatto nel secondo tempo della partita contro il Milan: al San Paolo, però, potrebbe per la prima volta schierarli insieme dal primo minuto, per cercare anche di guarire il mal di gol da cui la squadra granata è afflitta (una sola rete, quella di Verdi, nelle ultime quattro partite giocate).

Zaza con Belotti in attacco

E se la coppia Zaza-Belotti dovesse, come sembra, giocare dall’inizio, a partire dalla panchina potrebbe essere Simone Verdi. Longo infatti dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo iniziare, con il numero 24 pronto a subentrare a gara in corso nel caso ce ne fosse la necessità. Partirà dalla panchina anche Alejandro Berenguer, che in settimana ha avuto qualche problema con la lombalgia ma che comunque è stato recuperato per la partita di questa sera.

In difesa, davanti a Salvatore Sirigu, la linea difensiva a tre sarà composta da Armando Izzo, al rientro dopo che per squalifica è stato costretto a saltare la partita contro il Milan, Nicolas Nkoulou e Lyanco, che nelle ultime giornate ha sempre convinto. Lorenzo De Silvestri e Cristian Ansaldi saranno i due esterni di centrocampo, mentre in mezzo al campo dovrebbero agire Sasa Lukic, Tomas Rincon e Daniele Baselli, con quest’ultimo chiamato ad aiutare gli attaccanti in fase offensiva.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Baselli, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Bremer, Djidji, Singo, Aina, Adopo, Meité, Berenguer, Verdi, Edera. All. Longo.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Millico