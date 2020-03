Serie A, è giusto sospendere il campionato?

Sondaggio / L’emergenza coronavius continua a peggiorare. É prevista una riunione domani per decidere le sorti del campionato. Sarebbe giusto fermarsi?

L’emergenza coronavirus è ormai fuori controllo. Le autorità stanno cercando in tutti i modi di contenerla e di provare a risolverla, perchè il vero problema è la rapida diffusione. La FIGC ha fissato per domani, martedì 10 marzo, un consiglio straordinario per decidere le sorti del campionato. L’idea che permane nelle menti è quella di sospendere la Serie A, con il rischio di contagio che aumenta sempre di più. Se infatti, sino ad ora, i giocatori e le società l’hanno scampata, non si potrà probabilmetne dire lo stesso tra qualche tempo data la rapidità che il virus impiega per infettare un numero sempre maggiore di individui.

Giusto sospendere il campionato? Diteci la vostra

L'idea principale prevede infatti uno stop per qualche tempo alla massima serie di calcio italiana, per evitare che intacchi anche il sistema calcistico, compromettendolo. Ovviamente ci saranno delle conseguenze alla sospensione della A.