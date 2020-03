Campionato sospeso: lettori d’accordo con la decisione del Governo

Sondaggio / Il campionato di calcio è stato sospeso, così come per gli altri sport. La maggioranza dei nostri lettori è a favore della decisione presa

“Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.“, questa la decisione presa da Governo. Tutta la Serie A perciò resterà ferma almeno fino al 3 aprile, quando si vedrà il da farsi in base alla situazione Coronavirus. Le ipotesi per una soluzione riguardante questa stagione particolare sono diverse e comporteranno conseguenze diverse. Il Toro intanto rimane con una partita da recuperare, quella con il Parma, ma non è il solo.

Campionato sospeso: l’89% è a favore

Resta complicato prevedere cosa succederà. L’unica cosa certa è questo stop temporaneo, oggetto del nostro ultimo sondaggio, dove abbiamo chiesto ai nostri lettori di indicarci se fosse stata una decisione corretta o meno. I risultati hanno portato ad un plebiscito: l’89% del popolo granata si è infatti trovato d’accordo con la decisione drastica messa in atto. Solamente l’11% ha invece espresso il proprio dissenso a riguardo, rivelandosi contrariato. Ora non resta che attendere ulteriori sviluppi, con la Serie A ferma.