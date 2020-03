Sondaggio ripresa campionato Serie A dopo coronavirus

Sondaggio / Secondo voi la Serie A ripartirà appena terminata l’emergenza sanitaria oppure il campionato verrà interrotto definitivamente

Riprendere il campionato o chiudere definitivamente la Serie A 2019/2020? Questo è il quesito da settimane sta tenendo banco negli uffici ormai deserti di Lega Calcio e Figc ma che, indubbiamente, occupa gran spazio anche nella mente di tutti gli addetti ai lavori e dei tifosi. Quando l’emergenza sanitaria da coronavirus sarà finalmente passata, si potrà finalmente tornare in campo per portare a termine la stagione oppure verrà congelata la classifica attuale ponendo di fatto fine al campionato? E’ quello che si chiedono tutti ed è quello che chiediamo a voi lettori.

Sondaggio, la Serie A 2019/2020 finirà?

Nel nostro sondaggio di oggi, infatti, è proprio a voi lettori che chiediamo: “La Serie A verrà portata a termine oppure il campionato non riprenderà?”. Come di consueto, per esprimere la vostra opinione potete scegliere l’opzione che maggiormente vi convince all’interno del nostro sondaggio.

Per partecipare non vi resta che andare in basso a destra nelle homepage di Toro.it e votare.