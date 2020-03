Lettori pessimisti: per la maggior parte il campionato non ripartirà - Toro.it

Sondaggio / L’88% dei lettori di Toro.it pensa che la serie A 2019/2020 sia ormai terminata, solamente il 12% crede che il campionato ripartirà

Il campionato di serie A riprenderà o no? Una domanda, questa, che è ancora senza una risposta. I presidenti della varie società sono divisi tra chi, come Claudio Lotito, vorrebbe finire a ogni costo la stagione e chi, come Massimo Cellino e Massimo Ferrero, chiuderebbe tutto subito. Nel nostro sondaggio abbiamo chiesto a voi, lettori di Toro.it, se pensate che la serie A 2019/2020 si concluderà o no: l’88% è convinto che il campionato non riprenderà, il 12% invece pensa che alla fine si riuscirà a completare la stagione iniziata.