La Serie A è da portare a termine o la stagione è finita? - Toro.it

Quale futuro per la Serie A? Nei giorni dell’emergenza Coronavirus si discute anche sul destino del campionato di calcio, al momento sospeso fino almeno al 13 aprile. In Lega discutono due fronti contrapposti: chi vorrebbe portare a termine il campionato, quando la crisi sanitaria si sarà attenuata, e chi invece – come il presidente del Torino Urbano Cairo – considera già chiusa la stagione. Nel sondaggio di Toro.it vi chiediamo quale sarebbe la vostra scelta: preferireste che la Serie A fosse portata a termine o vorreste veder chiudere qui la stagione? Potete votare nella home page del sito, in basso a destra nella sezione “Sondaggio”.