Serie A: per i lettori il campionato non deve riprendere - Toro.it

Sondaggio / Mentre i presidenti della varie squadre discutono sulla ripresa del campionato, i lettori di Toro.it prendono una posizione: serie A finita

La serie A 2019/2020 non deve riprendere: è questa la posizione della maggior parte dei lettori di Torino (l’88% di coloro che hanno partecipato al nostro sondaggio), espressa proprio mentre i presidenti delle varie squadre discutono se e quando ritornare a giocare per concludere l’attuale campionato. In Lega le posizioni sono molto diversi: Urbano Cairo, Massimo Ferrero, Massimo Cellino sono tra coloro che vorrebbero lo stop alla stagione, sull’altro fronte Claudio Lotito, Aurelio De Laurentiis e Maurizio Setti spingono per la ripresa. Tra i favorevoli alla ripresa del campionato c’è anche il restante 12% dei partecipanti al nostro sondaggio.