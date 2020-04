Serie A, sondaggio sulla ripresa delgli allenamenti per il 18 maggio

Sondaggio / Con l’emergenza Coronavirus ancora in corso, la ripresa è stata posticipata al 18 maggio. Siete favorevoli o no?

La conferenza stampa di Conte ha chiarito meglio la situazione con l'emergenza coronavirus ancora in corso. Una parte dell'Italia è pronta a ripartire dal 4 maggio, ma per quanto riguarda il calcio, resta ancora tutto in stand by. La data stabilita per il ritorno degli atleti che svolgono sport di squadra nei centri di allenamento è il 18 maggio. Questa decisione comporta uno slittamento generale con le tempistiche che cambiano ulteriormente. C'è chi permane dell'idea di non voler proseguire, ma anche chi invece vuole che tutto riprenda.