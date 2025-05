Sondaggi / I lettori sono pessimisti sull’acquisto dello stadio da parte di Cairo. Per la maggior parte di loro, non lo comprerà

Con la rimozione delle ipoteche che gravavano sull’Olimpico Grande Torino, il presidente granata Urbano Cairo valuterà attentamente le prossime mosse da effettuare per analizzare cosa potrebbe favorire la sua società nel lungo periodo. L’obiettivo del comune sarà quello di finalizzare la vendita dello stadio nel prossimo futuro. Fino ad allora Cairo lo avrà in concessioni per altri 18 mesi, fino al dicembre del 2026. Il comune di Torino darà la precedenza al presidente granata per un’eventuale trattativa per l’acquisizione definitiva dello stadio, ma verranno anche valutate altre possibili offerte da soggetti terzi con cui il Toro dovrà poi trattare per ottenere la concessione dell’impianto. Così Toro.it ha chiesto ai suoi lettori e alle sue lettrici se secondo loro lo comprerà. Per il 93%, no. Solo per il 7% invece, sì. Lettori quindi ben decisi e pessimisti riguardo all’acquisto.