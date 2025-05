Sondaggio / Con la rimozione delle ipoteche il presidente del Torino potrà valutare di acquistare l’Olimpico Grande Torino

Dopo che il sindaco Lo Russo ha annunciato che l’Agenzia delle Entrate ha accolto la sua istanza per la revoca delle ipoteche che gravavano sullo stadio Olimpico Grande Torino, l’obiettivo del comune sarà quello di finalizzarne la vendita nel prossimo futuro. Fino ad allora il presidente del Torino Urbano Cairo lo avrà in concessioni per altri 18 mesi, fino al dicembre del 2026. Il comune di Torino darà la precedenza al presidente granata per un’eventuale trattativa per l’acquisizione definitiva dello stadio, ma verranno anche valutate altre possibili offerte da soggetti terzi con cui il Torino dovrà poi trattare per ottenere la concessione dell’impianto.

Cairo comprerà lo stadio?

Con la rimozione delle ipoteche il presidente del Torino Urbano Cairo valuterà attentamente le prossime mosse da effettuare per analizzare cosa potrebbe favorire la sua società nel lungo periodo. Nel sondaggio di oggi vi chiediamo: secondo voi, ora che l’ipoteca è estinta, Cairo acquisterà lo stadio Olimpico Grande Torino? Diteci come la pensate votando nell’apposito box sondaggio che potrete trovare qui sotto e nell’home page di Toro.it

