Tanta rabbia da parte di Cairo al termine della sconfitta contro la Roma: a questo punto quale sarà il futuro di Vanoli?

La stagione del Torino si conclude come peggio non si poteva: non tanto per la sconfitta, preventivata contro la Roma, ma per le parole di Cairo nei confronti di Vanoli. Al termine della partita il presidente ha espresso tutte le proprie perplessità riguardo l’allenatore, definendosi deluso da lui e annunciando che in settimana ci sarà un incontro per discutere del futuro. Del tema ha ovviamente parlato anche l’allenatore stesso, dando di fatto ragione al presidente e assumendosi le proprie responsabilità. Il clima rimane comunque rovente, e all’indomani della chiusura del campionato resta subito da fare una domanda: dopo le parole di Cairo, credete che Vanoli resterà al Toro anche per il prossimo anno?

