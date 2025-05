Secondo il 73% dei nostri lettori, Paolo Vanoli non resterà a Torino dopo le parole del presidente Urbano Cairo

Su Paolo Vanoli cala il sipario. I nostri lettori hanno risposto al sondaggio in cui abbiamo chiesto se, secondo voi, l’allenatore rimarrà a Torino dopo le parole di Urbano Cairo. Le idee tra chi ci legge sono molto chiare.

Il 73% dei lettori pensa che Vanoli non allenerà più i granata. Il restante 27% è speranzoso, anche se gli scenari degli scorsi giorni lasciano pensare a un divorzio tra le parti. Cairo si è apertamente scagliato contro l’ex Venezia, addossandogli colpe per lo scarso rendimento della squadra. Vanoli ha incassato con diplomazia ma lo strappo sembra difficile da ricucire. Intanto, al Torino è partito il toto-allenatore. Da Gattuso a Farioli, passando per Gilardino e Sarri: sono tanti i profili accostati al club, che deve definire in fretta la situazione in panchina per improntare il prossimo calciomercato sulle richieste del nuovo allenatore.