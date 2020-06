Quali sono le cause della sconfitta con il Cagliari? - Toro.it

Sondaggio / A Cagliari si è interrotta la striscia positiva del Torino: diteci qual è stata secondo voi la principale causa della sconfitta

Dopo la mini striscia di due risultati positivi, a Cagliari è arrivata la quindicesima sconfitta in questo campionato per il Torino. Nel nostro sondaggio vi chiediamo qual è stata, secondo voi, la principale causa di questo ko: gli errori dei singoli calciatori (come l’ingenuità di Nkoulou nel commettere il fallo da rigore sul parziale di 3-2), le scelte di Moreno Longo o è invece la sconfitta è arrivata per i meriti e la superiorità dimostrata dal Cagliari? Ditecelo votando nel nostro box sondaggio che potete trovare nella colonna di destra dell’home page di Toro.it.