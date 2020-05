Cinque sostituzioni, c'è anche chi dice no: i risultati del sondaggio - Toro.it

Sondaggio / Su Toro.it vi avevamo chiesto se foste d’accordo con la decisione della Fifa che dà il via libera alle 5 sostituzioni: i risultati

Sì o no alle cinque sostituzioni? Lettrici e lettori di Toro.it si sono spaccati sul tema. La FIFA ha ufficialmente dato il via libera, ieri, alla possibilità di svolgere più cambi rispetto ai canonici tre e che si potrebbe applicare, previa ratifica della Figc, anche in Italia. Il 60% dei rispondenti al nostro sondaggio ha dato parere favorevole: per loro inserire questa possibilità può far bene al mondo del calcio. Il 40%, invece, ha detto no, posizionandosi in contrasto con la scelta del massimo organo del pallone.