Siete favorevoli o contrari alle 5 sostituzioni a partita? - Toro.it

La Fifa ha dato il via libera per un cambiamento a una delle principali regole del calcio: quella riguardante il numero di sostituzioni consentite in ogni partita. Da tre potranno passare a cinque. Nel nostro sondaggio vi chiediamo se siete favorevoli o contrari a questo cambiamento: ditecelo votando nell’apposito box sondaggio che potete trovare nella colonna di destra dell’home page di Toro.it.