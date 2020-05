Dentro Vagnati per Bava: siete d’accordo con Cairo?

Sondaggio / Il Torino è in procinto di rivoluzionare l’assetto dirigenziale per la prossima stagione. Il primo cambio riguarda il ds: siete d’accordo con Cairo?

Ribaltone pronto in casa Toro. La prossima stagione potrebbe vedere l’organico rivoluzionato non solo per quanto riguarda la rosa. Dopo un’annata che non ha rispecchiato le aspettative, portando ad un cambio allenatore con Longo che è subentrato a Mazzarri, i granata non vogliono correre rischi. Cairo sta infatti lavorando per non fare tutto all’ultimo minuto: l’idea di base prevede di ripartire dal cambio del direttore sportivo affidandosi a Vagnati. Con lui potrebbe però saltare la panchina di Longo, comunque in scadenza a fine giugno e così si tornerebbe ad un Toro meno granata.

Nel nostro sondaggio vi chiediamo di dirci la vostra. Siete d’accordo con il piano del presidente? O vorreste che le cose restassero come sono? É giusto voler rivoluzionare il Toro o sarebbe meglio mantenere la spina dorsale attuale? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio che potete trovare nella colonna di destra dell’home page di Toro.it.