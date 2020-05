Serie A, siete d'accordo con la ripartenza del campionato? - Toro.it

Sondaggio / Il Governo ha dato l’ok definitivo per la ripartenza della Serie A il prossimo 20 giugno dopo lo stop per il coronavirus: siete d’accordo?

La Serie A tornerà in campo, e lo farà il 20 giugno prossimo. L’ok del Governo è arrivato dopo un vertice flash tra il Ministro dello Sport Spadafora e il presidente della Figc Gravina. Si tornerà dunque in campo dopo lo stop di inizio marzo dovuto all’emergenza coronavirus. Nel sondaggio che proponiamo su Toro.it vi chiediamo se siete d’accordo o meno con la scelta di esecutivo e vertici dello sport, se cioè era la notizia che aspettavate o avreste invece preferito altre strade, come la sospensione della stagione. Potrete votare nella home page del sito in basso a destra nella sezione “Sondaggio”.