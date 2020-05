La Serie A riparte: ma per molti lettori non è la scelta giusta - Toro.it

Sondaggio / Il 79% dei partecipanti al sondaggio di Toro.it non reputa giusto riprendere a giocare la Serie A: ecco tutti i risultati

Il 20 giugno prossimo ricomincerà la Serie A: l’ok definitivo è arrivato in settimana dopo il confronto tra il presidente della Figc Gravina e il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Il campionato potrà così riprendere, a porte chiuse, dopo lo stop forzato dovuto all’esplosione della pandemia da coronavirus. Eppure non tutti sono soddisfatti di questa decisione, anzi. Nel sondaggio proposto su Toro.it, il 79% dei rispondenti si dichiara in disaccordo con la scelta adottata: per loro non si sarebbe dovuto riprendere a giocare. Solo il 21%, invece, ha sposato la linea dei vertici dello sport.