Sondaggio / Il 20 giugno riparte la Serie A. Il Toro, che aveva concluso in negativo, dovrà riollevarsi. Riuscirà a salvarsi? Ditecelo votando

Il 20 giugno è il grande giorno. Con Torino-Parma, che si giocherà alle 19.30, ripartirà ufficialmente la Serie A. I granata arrivano da una situazione difficile: in 15a posizione e con 6 sconfitte consecutive ancora da mandare giù, devono pensare alla salvezza. La zona retrocessione è infatti dietro l’angolo ed è vietato fare passi falsi o il prezzo da pagare diventerebbe troppo alto. Nelle 13 partite rimanenti, in cui la formazione granata dovrà affrontare anche il derby, l’Inter e la Roma, riuscirà Longo a guidare i suoi verso la salvezza? Ditecelo votando nella home page del sito in basso a destra nella sezione “Sondaggio”.