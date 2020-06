Torino, lettori divisi sull'esito del campionato: per il 50% retrocederà - Toro.it

Sondaggio / Lettori divisi esattamente in due tra ottimisti e pessimisti sull’esito della stagione: per il 50% il Torino si salverà, per il 50% retrocederà

Un 50% crede che, ora che il campionato riprenderà, il Torino raggiungerà almeno la salvezza, l’altro 50% pensa invece che retrocederà in serie B: i lettori di Toro.it sono divisi esattamente in due tra ottimisti e pessimisti riguardo al finale di questa stagione. E’ quanto emerso dai risultati del nostro sondaggio in cui vi abbiamo chiesto, per l’appunto, se pensate che la squadra di Moreno Longo riuscirà a raggiungere almeno il traguardo della salvezza.