Sareste favorevoli a un ritorno di Glik al Torino? - Toro.it

Sondaggio / Kamil Glik ha aperto alla possibilità di tornare al Toro: diteci se sareste favorevoli a rivedere il difensore polacco in granata

Kamil Glik potrebbe tornare al Torino. O per lo meno vorrebbe tornare. Il difensore polacco, che è in uscita dal Monaco, negli scorsi mesi aveva raccontato di essere ancora molto legato alla maglia granata, all’ambiente e anche alla città di Torino, aggiungendo anche di essere disponibile a parlare per tornare sotto la Mole. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: sareste favorevoli a un ritorno al Toro di Glik? Ditecelo votando nel nostro box sondaggio che potete trovare nella colonna di destra dell’home page di Toro.it.