Torino (di nuovo) meno granata: la scelta di Cairo con la rivoluzione Vagnati

Organigramma rivoluzionato con il prossimo arrivo del ds Vagnati: così il Torino si prepara a cambiare. E la granatizzazione targata Bava-Longo-Asta…

Ferrara addio, perché lo show deve proseguire altrove. Con un video del Castello Estense illuminato dal sole, Davide Vagnati ha controfirmato il contratto ufficioso sul futuro al Torino. Il sigillo su quello ufficiale – un biennale con opzione per il terzo anno – è atteso a giorni, a ore per meglio dire, quelle che occorreranno al club di Cairo per ottenere dalla Lega di Serie A la deroga che permetterà al nuovo ds di iniziare ad operare con effetto immediato. Si è scritto e riscritto: l’arrivo del nuovo direttore sportivo si accompagnerà ad una mezza rivoluzione.

Tutti gli uomini di Vagnati e il futuro di Bava

Subentreranno infatti il braccio destro dell’ex calciatore genovese, Specchia, ma anche il team manager Andreini e il segretario sportivo Bernardelli. Ma non è da escludere che i cambiamenti tocchino anche il settore giovanile. Il futuro dell’attuale ds granata, Bava, è tutt’altro che deciso: il ritorno al vivaio è anzi in bilico. Così come è incerto il destino di Moreno Longo. Il tecnico, e lo staff con lui, potrebbe salutare a fine stagione per lasciar spazio a Giampaolo, Maran o Semplici.

Longo + Asta, la granatizzazione rischia di interrompersi

Il filo conduttore dei saluti sarebbe così granata più che rosso. Longo, Asta, Bava: dopo averli promossi o re-inseriti in società, Cairo si prepara a rimpiazzarli a pochi mesi dall’insediamento nei rispettivi ruoli.

Il flashback riconduce inevitabilmente ai primi di febbraio, al k.o. di Lecce e all’esonero di Mazzarri, che portò al ritorno al Filadelfia dell’ex tecnico della Primavera e di capitan Tonino. Novità salutata da tutti come un grande passo verso la granatizzazione.

Nei fatti, però, si sarà trattato di una parentesi breve, a meno di ribaltoni. Il Toro, quando questa stagione finirà, ricomincerà da una base di nuovo poco granata.

Forma e sostanza sono legate ma non sempre dall’una discende l’altra: la rivoluzione Vagnati interromperà un processo iniziato per una contingenza (il crollo del progetto WM), ma appunto, più di tutto alla fine conterà la sostanza.