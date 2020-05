Confronto con Vagnati, poi la decisione: così Bava disegna il futuro - Toro.it

Non appena Vagnati arriverà a Torino, ci sarà il colloquio-confronto con Massimo Bava: è solo allora che l’attuale ds deciderà il proprio futuro

Sempre presente al Filadelfia in questi primi giorni di test della squadra, in attesa che da lunedì il Toro possa tornare lavorare in gruppo. Presente nonostante – questo ormai lo sanno anche i muri – ci sia pronto un nuovo direttore sportivo. Però Massimo Bava continua a comportarsi da ds, ben conscio che potrebbe essere questione di ore o giorni, ma se il Toro dovesse ottenere quella deroga Massimo Vagnati arriverà subito, e inizierà a lavorare. A quel punto cosa accadrà? Nulla di scontato in questa vicenda, nemmeno la permanenza di Bava. Al contrario, ad oggi sono molte di più le possibilità di non vederlo al Torino la prossima stagione.

Bava-Vagnati: attesa per il confronto

Di certo Bava aspetta Vagnati, se non altro per parlare con il futuro ds del Torino e capire quello che potrà essere il suo ruolo. Dopo il confronto del 4 maggio con il presidente Cairo è emerso che l’attuale ds non avrà un ruolo alla pari di Vagnati, che sarà l’unico uomo operativo a livello di mercato e l’unico ad avere la piena responsabilità della squadra. Non solo, perché se negli anni di Bava alle giovanili (ai tempi di Petrachi, per intenderci) l’attuale direttore sportivo aveva carta bianca sulla gestione del vivaio, facendo capo direttamente al presidente, da Vagnati in poi non sarebbe più così.

I dubbi di Bava sul vivaio

Questi è un nodo fondamentale per venire a capo della vicenda. Bava si ritroverebbe a quel punto non solo demansionato rispetto ad oggi ma anche limitato nella libertà di agire per il Settore giovanile. Perché il suo riferimento sarebbe dapprima Vagnati, poi eventualmente Cairo. Non solo: potrebbe anche accadere che tra i tanti collaboratori, l’ex Spal porti con sé anche qualcuno che possa operare per lui a livello giovanile. Un affollamento che non lascerebbe scelta a Bava: motivo per cui ad oggi il ds non può accettare senza riserve un eventuale nuovo ruolo.