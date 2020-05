Sì agli allenamenti di squadra: Longo ripartirà dal 3-4-3 - Toro.it

Il Governo ha dato l’ok agli allenamenti di squadra: Moreno Longo potrà lavorare su parte atletica e tattica per far finire al Torino la stagione al meglio

Da qualche giorno i calciatori del Torino hanno ripreso ad allenarsi al Filadelfia ma solo individualmente. Da lunedì prossimo, però, il ritmo del lavoro nella casa granata cambierà: il Governo ha dato il benestare per l’inizio degli allenamenti di gruppo, questo vuol dire che Moreno Longo potrà iniziare a plasmare al meglio la propria per il finale di campionato. Insieme al suo staff dovrà essere bravo a rimettere in forma giocatori che, anche prima della pausa del campionato, faticavano a reggere i ritmi degli avversari. E poi dovrà affinare gli schemi, i movimenti perché il Toro avrà bisogno di ritrovare i risultati positivi per evitare almeno la retrocessione in B.

Torino: panchina a rischio

Dal 18 maggio non ricominceranno solamente gli allenamenti di squadra ma partirà a tutti gli effetti anche la Fase 2 dello stesso Longo di questa sua annata: l’arrivo di Davide Vagnati (manca solo l’ufficialità) rende instabile la sua posizione sulla panchina granata, tanto che Urbano Cairo e il futuro ds hanno già iniziato a pensare al suo possibile sostituto, ma con un sorprendente finale di campionato potrebbe comunque ottenere il rinnovo del contratto.

Torino: Longo riparte dal 3-4-3

Dalla prossima settimana Longo ripartirà da quel 3-4-3 con cui ha concluso la partita a Napoli, l’ultima prima della sosta forzata del campionato. Cercherà di sistemare la difesa e rendere più pungente l’attacco, che nelle sue prime partite da allenatore del Torino ha faticato a creare occasioni da gol (e ne ha realizzati solamente due), proverà a recuperare Simone Verdi e farlo finalmente diventare l’uomo in più della squadra granata (quello che non è stato finora). Poi punterà sulla fame di Simone Edera e sulla grinta e le qualità di Andrea Belotti. Sarà il campo – se la serie A effettivamente dovesse riprende – a dire se tutti gli sforzi basteranno a Longo per salvare il Torino e salvare la propria panchina.