Vagnati lavora già per il dopo Longo: Maran e Giampaolo in cima alla lista

In attesa dell’ufficialità, Davide Vagnati lavora già per il Toro della prossima stagione. In lizza per la panchina ci sono anche Maran e Giampaolo.

Una rivoluzione in piena regola prenderà il via dal momento in cui sarà annunciato Davide Vagnati. A livello dirigenziale ma anche nella guida tecnica, perché il nuovo ds che andrà ad insediarsi porterà con sé grosse novità. Vagnati diventerà l’uomo operativo di Cairo: sul mercato, a partire dall’allenatore, con cui vorrà condividere una certa visione. Sarà lui a sceglierlo, col benestare del presidente: e questo allontana sempre di più dal Toro Moreno Longo, che ha un contratto che scadrà al concludersi di questa stagione (che sia il 30 giugno o ad agosto). Vagnati è libero di lavorare per il Toro, perché non più sotto contratto: lo sta facendo sondando il terreno in particolare con due allenatori attualmente senza panchina. Uno è Maran, l’altro è Giampaolo: non i soli nomi ma quelli più accreditati, mentre sullo sfondo resta Semplici.

Maran e Giampaolo: Vagnati sonda il terreno

Si tratta di due profili che il ds in pectore sta sondando in questi giorni. Entrambi sono senza panchina, entrambi sono reduci da due esoneri. Giampaolo ha patito il salto dalla Sampdoria al Milan, con i rossoneri che non hanno avuto pazienza, Maran ha invece pagato il crollo del Cagliari: ma è impossibile dimenticare la grande partenza dei sardi in questa stagione. Prima dei rossoblù in A ha allenato Chievo e Catania (con cui ha stabilito il record di punti, 56, nella massima serie). Un ribaltone tattico rispetto all’impostazione di Mazzarri, considerato che entrambi prediligono la difesa a quattro.

Meno chance ad oggi avrebbe invece Leonardo Semplici, che con Vagnati ha costruito una Spal in grado di raggiungere la A dopo due promozioni consecutive e di riuscire anche a mantenere la categoria, nonostante al momento la squadra – anche dopo il suo esonero – navighi in cattivissime acque.