Torino su Maggiore per il centrocampo: è un pallino di Vagnati - Toro.it

Calciomercato Torino / Vagnati tentò di portarlo nel 2018 alla Spal, ora Giulio Maggiore cerca il salto in Serie A. E anche Bava ci provò

Siamo ad agosto 2018. La Spal, tramite il direttore sportivo Davide Vagnati, ha avviato con profitto la trattativa per un ragazzo che in Serie B, allo Spezia, si sta mettendo in luce: si chiama Giulio Maggiore, è un centrocampista classe 1998 abile come mezzala e mediano, cresciuto tra il “Picco” e il Milan. Le parti sono vicine, ma l’offerta estense proprio non convince i liguri. Non se ne fa nulla. Eppure al diesse promesso sposo del Torino, quel profilo continua a piacere. E tutt’oggi non è stato depennato dagli appunti con i quali si sta preparando a raggiungere la città della Mole.

Bava – Maggiore: contatti durante la stagione

Gennaio 2020. A Torino si cerca un centrocampista (che poi non arriverà). Il ds Massimo Bava, guardando la rosa di nomi che ha sottomano, fa un tentativo proprio per Maggiore, per il quale già nei mesi precedenti c’erano state delle telefonate. Qualche chiacchierata, ma il discorso non va avanti. Come molti nel corso del calciomercato.

Seguito da Bava e pallino di Vagnati. Uno più uno non fa sempre due, ma spesso sì – soprattutto quando arrivano le conferme. E così tra qualche settimana, quando l’emergenza coronavirus si sarà attenuata e il Toro avrà proceduto con il cambio alla direzione sportiva, i granata potrebbero farsi avanti con lo Spezia.

Le richieste dello Spezia e la concorrenza

Maggiore – nazionale Under 21, ventitré presenze e un gol in stagione – veleggia verso un futuro, prossimo, in Serie A. Tanto è vero che la concorrenza non mancherebbe (ci sono Bologna e Cagliari). Il costo? I liguri vorrebbero incassare 5 milioni, 6 con i bonus. Ma la contrazione degli affari che contraddistinguerà il prossimo mercato li convincerà ad abbassare le pretese. Vagnati ci sta già riflettendo, in attesa di firmare il contratto che lo legherà al club di Cairo.