Vagnati, il Torino accelera per l'ufficialità: il ds è a un passo - Toro.it

Calciomercato Torino / Chiesta la deroga al Consiglio di Lega: Vagnati pronto a cominciare la nuova avventura. A giorni l’annuncio

Davide Vagnati si appresta a diventare il nuovo direttore sportivo del Torino. Il club granata ha rotto gli indugi, chiedendo – come riporta La Gazzetta dello Sport – una deroga al Consiglio di Lega per renderlo operativo ancora prima che, il primo luglio, scatti ufficialmente la nuova stagione. Insomma, secondo quanto filtra in queste ore il club di Cairo ha fretta e potrebbe a giorni annunciare il ds dimessosi dalla Spal come successore di Massimo Bava, il quale resterà in società con altre mansioni.

Torino, i dettagli dell’accordo per il nuovo ds

Dell’accordo vi avevamo dato conto su Toro.it nei giorni scorsi: il dirigente firmerà per due anni con opzione per un terzo portando con sé il braccio destro Gianmario Specchia. E con ogni probabilità lo seguiranno anche il team manager spallino Andreini e il segretario Bernardelli.

I tempi per l’ufficialità si accorciano di ora in ora: il Torino è pronto a rivoluzionare l’area sport. E il lavoro, per Vagnati, comincerà ben prima che inizi la nuova stagione.