Vagnati saluta Ferrara: è pronto a trasferirsi a Torino: "The show must go on" - Toro.it

“Thanks for everything… The show must go on”. E’ il saluto che Davide Vagnati ha voluto dare, su Instagram, a Ferrara, allegando un video del Catello Estense, il simbolo della città emiliana. Il direttore sportivo è infatti pronto a cambiare casa e a trasferirsi a Torino dove, già nei prossimi giorni, potrebbe iniziare ufficialmente la sua nuova esperienza da direttore sportivo. Il post su Instagram è un’altra prova di come il dirigente sia ormai prossimo all’approdo alla corte di Urbano Cairo.

Vagnati saluta Ferrara: il post su Instagram

Ecco il post che Davide Vagnati ha pubblicato sul proprio profilo Instagram: